Китай знову відкрив кордони для мандрівників

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Через три роки перерви з материкової частини Китаю відкрили морські та наземні шляхи до Гонконгу, адже Пекін скасував вимогу карантину для мандрівників, знісши останній стовп політики "нульового COVID", яка захищала жителів Китаю від вірусу, але також відрізала їх від решти світу, пише видання.

Ослаблення Китаєм за останній місяць одного з найжорсткіших у світі COVID-режимів послідувало за історичними протестами проти політики, яка включала часті тестування, обмеження пересування та масові локдауни, що завдали серйозної шкоди другій за величиною економіці.

У міжнародному аеропорту Гонконгу утворилися довгі черги на рейси до міст на материку, включаючи Пекін, Тяньцзінь та Сямень, і, за оцінками деяких гонконгських ЗМІ, йдеться про тисячі людей.

Відкриття кордону відбулося за початком у суботу "чунь юнь", першого 40-денного періоду місячного Нового року, який до пандемії був подією з найбільшим у світі щорічним переміщенням людей, які повертаються до своїх рідних міст для святкувань з родиною.

Очікується, що цього сезону буде здійснено близько 2 мільярдів поїздок, що майже вдвічі більше, ніж минулого року, і 70% рівня 2019 року, повідомляє уряд.

Очікується, що багато китайців також почнуть подорожувати за кордон, що є довгоочікуваним для туристичних місць у таких країнах, як Таїланд та Індонезія, хоча кілька урядів, стурбованих сплеском COVID у Китаї, запроваджують обмеження для мандрівників із країни.

Китай у неділю також відновив видачу паспортів та туристичних віз для жителів материкового Китаю, як і звичайних віз та дозволів на проживання для іноземців. У Пекіні є квоти на кількість людей, які можуть подорожувати між Гонконгом та Китаєм щодня.

Доповнення

Згідно з новим дослідженням, хвиля COVID, що охопила Китай, можливо вже досягла свого піку в деяких найбільших містах країни, включаючи Шанхай і Пекін.