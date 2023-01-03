Великі китайські міста пройшли пік COVID - дослідження

Деталі

У дослідженні, опублікованому 29 грудня в журналі Frontiers of Medicine, йдеться, що математичне моделювання передбачило, що чергова хвиля пройде через великі міста Китаю до кінця 2022 року, тоді як більше сільські райони постраждають від сплеску у середині-кінці січня.

"Результати показали, що Гуанчжоу вже пройшов недавню хвилю, тоді як міські райони Пекіна, Шанхаю та Чунціна перебувають у розпалі поточної хвилі, яка, ймовірно, пройде до кінця 2022 року", - йдеться у дослідженні від 29 грудня.

У дослідженні зазначається, що поширення може бути "значно посилене" за рахунок поїздок, що очікуються під час майбутнього Весняного фестивалю, національного свята, пов'язаного з місячним Новим роком, що припадає на 22 січня.

"Розумно припустити, що спалах Omicron на материковій частині Китаю може проявлятися кількома хвилями з повторною появою нових локальних сплесків, можливо, наприкінці 2023 року", - сказано у дослідженні.

Дослідники з університетів та медичних закладів Шанхаю змоделювали криві нових випадків захворювання на COVID-19 за добу та підрахували загальну кількість випадків з початку жовтня до 29 листопада, до того, як країна почала послаблювати вимоги до тестування.

Доповнення

Протягом майже трьох років китайський уряд використовував суворі локдауни, централізований карантин, масове тестування та ретельне відстеження контактів, щоб приборкати поширення вірусу. Від цієї дорогої стратегії відмовилися на початку грудня після спалаху протестів по всій країні проти жорстких обмежень.