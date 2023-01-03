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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Крупные китайские города прошли пик COVID - исследование

Киев • УНН

 • 1112928 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Согласно новому исследованию, волна COVID, охватившая Китай, возможно уже достигла своего пика в некоторых крупнейших городах страны, включая Шанхай и Пекин, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Крупные китайские города прошли пик COVID - исследование

Детали

В исследовании, опубликованном 29 декабря в журнале Frontiers of Medicine, говорится, что математическое моделирование предполагало, что очередная волна пройдет через крупные города Китая до конца 2022 года, в то время как более сельские районы пострадают от всплеска в середине-конце января.

"Результаты показали, что Гуанчжоу уже прошел недавнюю волну, тогда как городские районы Пекина, Шанхая и Чунцина находятся в разгаре текущей волны, которая, вероятно, пройдет до конца 2022 года", - говорится в исследовании от 29 декабря.

В исследовании отмечается, что распространение может быть "значительно усилено" за счет ожидаемых поездок во время предстоящего Весеннего фестиваля, национального праздника, связанного с лунным Новым годом, который приходится на 22 января.

"Разумно предположить, что вспышка Omicron на материковой части Китая может проявляться несколькими волнами с повторным появлением новых локальных всплесков, возможно, в конце 2023 года", - говорится в исследовании.

Исследователи из университетов и медицинских учреждений Шанхая смоделировали кривые новых случаев заболевания COVID-19 за сутки и подсчитали общее количество случаев с начала октября по 29 ноября, до того как страна начала ослаблять требования к тестированию.

Дополнение

В течение почти трех лет китайское правительство использовало суровые локдауны, централизованный карантин, массовое тестирование и тщательное отслеживание контактов, чтобы обуздать распространение вируса. От этой дорогостоящей стратегии отказались в начале декабря после вспышки протестов по всей стране против жестких ограничений.

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