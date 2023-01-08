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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Китай снова открыл границы для путешественников

Киев • УНН

 • 1026899 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Китай открыл границы, которые были практически закрыты с начала пандемии COVID-19, и в страну с воскресенья начали прибывать путешественники, многие из которых стремятся наконец встретиться с родными, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Китай снова открыл границы для путешественников

Детали

Спустя три года перерыва с материковой части Китая открыли морские и наземные пути в Гонконг, ведь Пекин отменил требование карантина для путешественников, снеся последний столп политики "нулевого COVID", которая защищала жителей Китая от вируса, но также отрезала их от остального мира, пишет издание.

Ослабление Китаем за последний месяц одного из самых жестких в мире COVID-режимов последовало за историческими протестами против политики, которая включала частые тестирования, ограничения передвижения и массовые локдауны, нанесшие серьезный ущерб второй по величине экономике мира.

В международном аэропорту Гонконга образовались длинные очереди на рейсы в города на материке, включая Пекин, Тяньцзинь и Сямэнь, и, по оценкам некоторых гонконгских СМИ, речь идет о тысячах людей.

Открытие границы состоялось с началом в субботу "чунь юнь", первого 40-дневного периода лунного Нового года, который до пандемии был событием с самым большим в мире ежегодным перемещением людей, возвращающихся в свои родные города для празднования с семьей.

Ожидается, что в этом сезоне будет совершено около 2 миллиардов поездок, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, и 70% уровня 2019 года, сообщает правительство.

Ожидается, что многие китайцы также начнут путешествовать за границу, что является долгожданным для туристических мест в таких странах, как Таиланд и Индонезия, хотя несколько правительств, обеспокоенных всплеском COVID в Китае, вводят ограничения для путешественников из страны.

Китай в воскресенье также возобновил выдачу паспортов и туристических виз для жителей материкового Китая, как и обычных виз и видов на жительство для иностранцев. У Пекина есть квоты на количество людей, которые могут путешествовать между Гонконгом и Китаем ежедневно.

Дополнение

Согласно новому исследованию, волна COVID, охватившая Китай, возможно уже достигла своего пика в некоторых крупнейших городах страны, включая Шанхай и Пекин.

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