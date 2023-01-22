Китай заявляє, що спалах COVID заразив 80 відсотків населення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Імовірність великомасштабного повторного поширення COVID-19 у Китаї в найближчі кілька місяців малоймовірна, оскільки 80 відсотків населення країни інфіковано. Про це заявив головний епідеміолог Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Ву Цзунью, повідомляє УНН.
Епідеміолог заявив, що масове переміщення людей під час тривалих святкувань Нового року за місячним календарем, може призвести до поширення пандемії, підштовхнувши інфекцію в деяких районах, але друга хвиля COVID навряд чи можлива в найближчі два-три місяці.
Це пов'язано з тим, що триваюча хвиля епідемії, спричинена переважно кількома відгалуженнями штаму Omicron, «уже заразила 80 відсотків населення», — цитує Ву Цзунью Аljazeera.
Додамо
У зв'язку зі святкуваннями Нового року в Китаї очікується близько п'яти мільярдів пасажирських поїздок, і виникли побоювання з приводу нових спалахів у сільських районах, які менш пристосовані для боротьби з великою кількістю інфекцій. Водночас уряд країни нещодавно заявив, що пік цього спалаху коронавірусу було подолано.
У грудні 2022 року Китай різко відмовився від політики «нульового Covid» після трьох років з моменту введення одних із найжорсткіших антипандемічних обмежень у світі.
Через місяць після скасування жорстких обмежень, представники влади заявили, що Китай повертається до нормального життя.