Китай заявляє, що спалах COVID заразив 80 відсотків населення

$41.390.02
46.921.07
ukru
Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум
12:59 • 9904 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 23004 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 33569 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 58960 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 45732 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 94735 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 71026 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 60509 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119161 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 183191 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.3м/с
23%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 37704 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 28862 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 77854 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 26778 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 22811 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 58926 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 79005 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 94719 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 220224 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 270150 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 23621 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 27549 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 27526 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 31910 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 47458 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Китай заявляє, що спалах COVID заразив 80 відсотків населення

Київ • УНН

 • 1192866 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Імовірність великомасштабного повторного поширення COVID-19 у Китаї в найближчі кілька місяців малоймовірна, оскільки 80 відсотків населення країни інфіковано. Про це заявив головний епідеміолог Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Ву Цзунью, повідомляє УНН.

Китай заявляє, що спалах COVID заразив 80 відсотків населення

Епідеміолог заявив, що масове переміщення людей під час тривалих святкувань Нового року за місячним календарем, може призвести до поширення пандемії, підштовхнувши інфекцію в деяких районах, але друга хвиля COVID навряд чи можлива в найближчі два-три місяці.

Це пов'язано з тим, що триваюча хвиля епідемії, спричинена переважно кількома відгалуженнями штаму Omicron, «уже заразила 80 відсотків населення», — цитує Ву Цзунью Аljazeera.

Додамо

У зв'язку зі святкуваннями Нового року в Китаї очікується близько п'яти мільярдів пасажирських поїздок, і виникли побоювання з приводу нових спалахів у сільських районах, які менш пристосовані для боротьби з великою кількістю інфекцій. Водночас уряд країни нещодавно заявив, що пік цього спалаху коронавірусу було подолано.

У грудні 2022 року Китай різко відмовився від політики «нульового Covid» після трьох років з моменту введення одних із найжорсткіших антипандемічних обмежень у світі.

Через місяць після скасування жорстких обмежень, представники влади заявили, що Китай повертається до нормального життя.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.54
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,459.00
Tesla
$258.37
Газ TTF
$34.43
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11