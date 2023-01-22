Китай заявляет, что вспышка COVID заразила 80 процентов населения

Эпидемиолог заявил, что массовое перемещение людей во время продолжительных празднований Нового года по лунному календарю, может привести к распространению пандемии, подстегнув инфекцию в некоторых районах, но вторая волна COVID вряд ли возможна в ближайшие два-три месяца.

Это связано с тем, что продолжающаяся волна эпидемии, вызванная в основном несколькими ответвлениями штамма Omicron, «уже заразила 80 процентов населения», — цитирует Ву Цзунью Аljazeera.

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В связи с празднованиями Нового года в Китае ожидается около пяти миллиардов пассажирских поездок, и возникли опасения по поводу новых вспышек в сельских районах, которые менее приспособлены для борьбы с большим количеством инфекций. В тоже время правительство страны недавно заявила, что пик этой вспышки коронавируса был преодолён.

В декабре 2022 года Китай резко отказался от политики «нулевого Covid» после трех лет с момента введения одних из самых жестких антипандемических ограничений в мире.

Спустя месяц после отмены жёстких ограничений, представители властей заявили, что Китай возвращается к нормальной жизни.



