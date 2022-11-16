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Китай заблокував Пекінський університет через один випадок COVID-19

Китай заблокував Пекінський університет через один випадок COVID-19

Київ • УНН

 • 702173 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У середу китайська влада закрила великий університет у Пекіні після виявлення одного випадку зараження COVID-19. Про це УНН пише посилаючись на АР.

Деталі

Студентам та викладачам Пекінського університету не дозволялося залишати територію без необхідності, а заняття в головному кампусі, де було виявлено випадок, було переведено в онлайн до п'ятниці, йдеться в повідомленні університету.

У Пекінському університеті навчається понад 40 000 студентів у кількох кампусах, більшість із яких перебувають у Пекіні. Цей 124-річний навчальний заклад є одним із найкращих університетів Китаю і в попередні десятиліття був центром студентських протестів. Його випускниками є провідні інтелектуали, письменники, політики та бізнесмени.

Доповнення

Пекін повідомив про більш ніж 350 нових випадків за останній 24 години, що становить невелику частину його 21-мільйонного населення, але достатньо, щоб викликати локальні блокування та карантини в рамках стратегії Китаю "нульового COVID".

По всій країні було зареєстровано 20 000 випадків у порівнянні з приблизно 8 000 тиждень тому.

Гуанчжоу, промисловий експортний центр неподалік Гонконгу, повідомив про більш ніж 6000 нових випадків захворювання.

Пандемія змусила Всесвітню федерацію бадмінтону перенести фінал світового туру HSBC наступного місяця з Гуанчжоу до Бангкока, про що федерація оголосила цього тижня.

Інші міста з великими спалахами включають Чунцін на південному заході, Чженьчжоу в провінції Хенань і Хух-Хото, столицю регіону Внутрішня Монголія на півночі.

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