Китай заблокував Пекінський університет через один випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У середу китайська влада закрила великий університет у Пекіні після виявлення одного випадку зараження COVID-19. Про це УНН пише посилаючись на АР.
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Студентам та викладачам Пекінського університету не дозволялося залишати територію без необхідності, а заняття в головному кампусі, де було виявлено випадок, було переведено в онлайн до п'ятниці, йдеться в повідомленні університету.
У Пекінському університеті навчається понад 40 000 студентів у кількох кампусах, більшість із яких перебувають у Пекіні. Цей 124-річний навчальний заклад є одним із найкращих університетів Китаю і в попередні десятиліття був центром студентських протестів. Його випускниками є провідні інтелектуали, письменники, політики та бізнесмени.
Доповнення
Пекін повідомив про більш ніж 350 нових випадків за останній 24 години, що становить невелику частину його 21-мільйонного населення, але достатньо, щоб викликати локальні блокування та карантини в рамках стратегії Китаю "нульового COVID".
По всій країні було зареєстровано 20 000 випадків у порівнянні з приблизно 8 000 тиждень тому.
Гуанчжоу, промисловий експортний центр неподалік Гонконгу, повідомив про більш ніж 6000 нових випадків захворювання.
Пандемія змусила Всесвітню федерацію бадмінтону перенести фінал світового туру HSBC наступного місяця з Гуанчжоу до Бангкока, про що федерація оголосила цього тижня.
Інші міста з великими спалахами включають Чунцін на південному заході, Чженьчжоу в провінції Хенань і Хух-Хото, столицю регіону Внутрішня Монголія на півночі.