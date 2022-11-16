Китай заблокировал Пекинский университет из-за одного случая COVID-19

Детали

Студентам и преподавателям Пекинского университета не разрешалось покидать территорию без необходимости, а занятия в главном кампусе, где был обнаружен случай, было переведено в онлайн до пятницы, говорится в сообщении университета.

В Пекинском университете обучается более 40 000 студентов в нескольких кампусах, большинство из которых находятся в Пекине. Это 124-летнее учебное заведение является одним из лучших университетов Китая и в предыдущие десятилетия являлось центром студенческих протестов. Его выпускниками являются ведущие интеллектуалы, писатели, политики и предприниматели.

Дополнение

Пекин сообщил о более чем 350 новых случаев за последние 24 часа, что составляет небольшую часть его 21-миллионного населения, но достаточно, чтобы вызвать локальные блокировки и карантины в рамках стратегии Китая "нулевого COVID".

По всей стране было зарегистрировано 20 000 случаев по сравнению с примерно 8 000 неделю назад.

Гуанчжоу, промышленный экспортный центр неподалеку от Гонконга, сообщил о более чем 6000 новых случаев заболевания.

Пандемия заставила Всемирную федерацию бадминтона перенести финал мирового тура HSBC в следующем месяце из Гуанчжоу в Бангкок, о чем федерация объявила на этой неделе.

Другие города с большими вспышками включают Чунцин на юго-западе, Чжэнчжоу в провинции Хэнань и Хух-Хото, столицу региона Внутренняя Монголия на севере.