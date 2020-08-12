Китай послаблює обмеження для мандрівників з Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Китай послабив обмеження на в'їзд для відвідувачів з 36 європейських країн, передає УНН з посиланням на South China Morning Post.
Так, майже всім іноземним громадянам було заборонено в'їзд в країну, коли Китай в березні ввів обмежувальні заходи на тлі пандемії коронавірусу. Але на цьому тижні Пекін заявив, що пом'якшить деякі вимоги для європейців.
Нові правила дозволять власникам європейських паспортів з 36 країн, включаючи Велику Британію, Францію і Німеччину, з чинним дозволом на проживання подавати заявку на візу без запрошення, заявило посольство Китаю в Берліні в середу.
Повідомляється, що кожен, хто повертається до Китаю, повинен повторно подати заяву на отримання візи, оскільки проїзні документи, видані до пандемії, були анульовані.
Раніше Китай дозволяв невеликій кількості кваліфікованих іноземних робітників повертатися зі спеціальними офіційними запрошеннями.
У понеділок міністерство закордонних справ Китаю заявило, що власникам європейських паспортів, які відповідають вимогам, буде дозволено "подавати заяву на отримання китайської візи безкоштовно".
Проте, будь-хто, хто прибуває з-за кордону, як і раніше повинен здати тест на COVID-19 і пройти 14-денний карантин.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні Рада ЄС поновила список країн, в'їзд з яких дозволений в Євросоюз під час пандемії COVID-19. У списку, крім інших країн, також було вказано Китай.