ЕС пересмотрел список стран "зеленой зоны", гражданам которых разрешен въезд: снова без Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Совет ЕС обновил список стран, въезд из которых разрешен в Евросоюз во время пандемии COVID-19. Украина в данный список снова не попала, пишет УНН.
В новой версии списка оказались десять государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. По сравнению с предыдущей версией из перечня разрешенных стран убрали Марокко.
В списке также указан Китай. При этом в сообщении ЕС отмечается, что въезд китайским гражданам будет разрешен на основе принципа взаимности, после того как Пекин откроет границы для европейцев.
Также отмечается, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана в данном случае считаются резидентами ЕС. Государства территориально находятся в границах Евросоюза, но не являются его членами.
Список стран будет вновь пересмотрен после консультаций с Еврокомиссией и соответствующими службами ЕС и оценки, основанной на следующих критериях: эпидемиологической обстановке в стране, мерах сдерживания эпидемии, а также “экономических и социальных соображениях”.
Первая версия списка “безопасных стран” была принята 30 июня. Евросоюз разрешил въезд гражданам 14 государств, но позже список пересматривали. В предыдущий раз документ был изменен в конце июля, число стран в нем сократилось до 11.