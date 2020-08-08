ЄС переглянув список країн "зеленої зони", громадянам яких дозволено в'їзд: знову без України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Рада ЄС оновила список країн, в’їзд з яких дозволений в Євросоюз під час пандемії COVID-19. Україна в даний список знову не потрапила, пише УНН.
У новій версії списку опинилися десять держав: Австралія, Канада, Грузія, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс і Уругвай. У порівнянні з попередньою версією з переліку дозволених країн прибрали Марокко.
У списку також вказано Китай. При цьому в повідомленні ЄС наголошується, що в’їзд китайським громадянам буде дозволено на основі принципу взаємності, після того як Пекін відкриє кордони для європейців.
Також зазначається, що жителі Андорри, Монако, Сан-Маріно і Ватикану в даному випадку вважаються резидентами ЄС. Держави територіально знаходяться в межах Євросоюзу, але не є його членами.
Список країн буде знову переглянутий після консультацій з Єврокомісією і відповідними службами ЄС та оцінки, заснованої на таких критеріях: епідеміологічна обстановка в країні, заходи стримування епідемії, а також “економічні і соціальні міркуваннях”.
Перша версія списку “безпечних країн” була прийнята 30 червня. Євросоюз дозволив в’їзд громадянам 14 держав, але пізніше список переглядали. У попередній раз документ був змінений в кінці липня, кількість країн в ньому скоротилася до 11.