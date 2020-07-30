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ЄС переглянув список країн “зеленої зони”: кому дозволили в'їзд з 31 липня

ЄС переглянув список країн “зеленої зони”: кому дозволили в'їзд з 31 липня

Київ • УНН

 • 37204 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Рада Європейського Союзу переглянула список країн “зеленої зони”, яким дозволити в’їзд на територію ЄС. Україна до нього не потрапила. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Ради Європи.

“Після проведення огляду у зв’язку з рекомендацією щодо поступового зняття тимчасових обмежень на необов’язкові поїздки в ЄС, Рада ЄС оновила перелік країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Як передбачено рекомендацією Ради, цей перелік буде регулярно переглядатися і, за необхідності, оновлюватися. Виходячи з критеріїв та умов, викладених у рекомендації, з 31 липня країни-члени ЄС повинні поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів наступних країн”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до країн “зеленої зони” потрапили:

- Австралія;
- Канада;
- Грузія;
- Японія;
- Марокко;
- Нова Зеландія;
- Руанда;
- Південна Корея;
- Таїланд;
- Туніс;
- Уругвай;
- Китай, за умови підтвердження взаємності.

Зазначається, що мешканці Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану повинні вважатись мешканцями ЄС для цієї рекомендації.

Вказано, що для визначення країн “зеленої зони” враховується епідеміологічна ситуація та заходи зі стримування, включаючи фізичне дистанціювання, а також економічні та соціальні міркування. Зокрема, за 14 днів у країні має бути зафіксована така ж кількість нових випадків COVID-19, як і в ЄС, або нижча.

Повідомляється, що обмеження на поїздки не поширюється на громадян ЄС та членів їх сімей, на багаторічних резидентів ЄС та членів їх сімей, на осіб, що здійснюють поїздки і виконують основні функції та потреби, які визначені в рекомендаціях, а також країни, що є членами Шенгенської зони - Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія.

Вказано, що ця рекомендація не є обов’язковою і країни мають право поступово скасовувати обмеження.

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня діятимуть нові правила віднесення країн до "червоної" та "зеленої" зон.

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