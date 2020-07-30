ЄС переглянув список країн “зеленої зони”: кому дозволили в'їзд з 31 липня

“Після проведення огляду у зв’язку з рекомендацією щодо поступового зняття тимчасових обмежень на необов’язкові поїздки в ЄС, Рада ЄС оновила перелік країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Як передбачено рекомендацією Ради, цей перелік буде регулярно переглядатися і, за необхідності, оновлюватися. Виходячи з критеріїв та умов, викладених у рекомендації, з 31 липня країни-члени ЄС повинні поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів наступних країн”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до країн “зеленої зони” потрапили:

- Австралія;

- Канада;

- Грузія;

- Японія;

- Марокко;

- Нова Зеландія;

- Руанда;

- Південна Корея;

- Таїланд;

- Туніс;

- Уругвай;

- Китай, за умови підтвердження взаємності.

Зазначається, що мешканці Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану повинні вважатись мешканцями ЄС для цієї рекомендації.

Вказано, що для визначення країн “зеленої зони” враховується епідеміологічна ситуація та заходи зі стримування, включаючи фізичне дистанціювання, а також економічні та соціальні міркування. Зокрема, за 14 днів у країні має бути зафіксована така ж кількість нових випадків COVID-19, як і в ЄС, або нижча.

Повідомляється, що обмеження на поїздки не поширюється на громадян ЄС та членів їх сімей, на багаторічних резидентів ЄС та членів їх сімей, на осіб, що здійснюють поїздки і виконують основні функції та потреби, які визначені в рекомендаціях, а також країни, що є членами Шенгенської зони - Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія.

Вказано, що ця рекомендація не є обов’язковою і країни мають право поступово скасовувати обмеження.

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня діятимуть нові правила віднесення країн до "червоної" та "зеленої" зон.