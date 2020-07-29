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В Україні з 1 серпня діятимуть нові правила віднесення країн до "червоної" та "зеленої" зон

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. З 1 серпня в Україні почнуть діяти нові правила віднесення країн до "червоної" та "зеленої" зон. Списки країн будуть оновлювати раз на 7 днів. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Також з 1 серпня (2020 року - ред.) у нас починають діяти нові правила. Цілком по Україні діяти буде нова постанова щодо карантинних обмежень. Ми постійно вдосконалюємо ці правила, робимо їх більш зручними, перш за все, для наших громадян. Знаходимо баланс між контролюванням щодо розповсюдження коронавірусної хвороби, запобіганню і комфортом наших громадян. Щодо приїзду з-за кордону, то з 1 серпня ця статистика буде оновлюватися раз на сім днів. Також ми змінюємо показники. Якщо на сьогодні ми вимірюємо кількість активних хворих в тих чи інших країнах, то з 1 серпня це буде повністю так само, як це відбувається у країнах Європи - тобто, буде два показники, при перевищенні яких буде, відповідно, віднесена країна до "червоної зони", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що йдеться про приріст хворих за останні 14 днів, що перевищує такий приріст на території України, а другий показник - якщо приріст в відсотках у певній країні за 14 днів, у порівнянні з попередніми 14 днями, буде більший, ніж 30%.

"У таких двох показниках ми і будемо вимірювати. І раз на 7 днів скласти перелік цих країн. Щоб більш зрозумілим був для всіх наших громадян перетин кордону", - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, Україна все ще перебуває у списку країн з "червоної зони" щодо поширення COVID-19.

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