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В Украине с 1 августа будут действовать новые правила отнесения стран к "красной" и "зеленой" зонам

В Украине с 1 августа будут действовать новые правила отнесения стран к "красной" и "зеленой" зонам

Киев  •  УНН

 • 43757 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. С 1 августа в Украине начнут действовать новые правила отнесения стран к "красной" и "зеленой" зонам. Списки стран будут обновлять раз в 7 дней. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Также с 1 августа (2020 года - ред.) у нас начинают действовать новые правила. Совершенно по Украине действовать будет новое постановление по карантину. Мы постоянно совершенствуем эти правила, делаем их более удобными, прежде всего, для наших граждан. Находим баланс между контролированием по распространению коронавирусной болезни, предотвращению и комфортом наших граждан. Относительно приезда из-за границы, то с 1 августа эта статистика будет обновляться раз в семь дней. Также мы меняем показатели. Если сегодня мы измеряем количество активных больных в тех или других странах, то с 1 августа это будет полностью так же, как это происходит в странах Европы - то есть, будет два показателя, при превышении которых будет, соответственно, отнесена страна к "красной зоне", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что речь идет о приросте больных за последние 14 дней, которое превышает таковой прирост на территории Украины, а второй показатель - если прирост в процентах в определенной стране за 14 дней, по сравнению с предыдущими 14 днями, будет больше, чем 30%.

"В таких двух показателях мы и будем измерять. И раз в 7 дней будем составлять перечень этих стран. Чтобы понятнее было для всех наших граждан пересечение границы", - добавил Максим Степанов.

Напомним, Украина все еще находится в списке стран с "красной зоны" по распространению COVID-19.

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