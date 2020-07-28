Україна у списку країн з “червоної зони” щодо поширення COVID-19 - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Україна, станом на 28 липня, входить до списку країн "червоної зони" щодо поширення коронавірусу. Показник захворюваності - 66,70 активних хворих на 100 тис. населення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
“Інформація щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення станом на 27 липня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що показник захворюваності в Україні становить 66,70 активних хворих 100 тис. населення.
Найвищий рівень захворюваності в США - 643,79 активних хворих на 100 тис. населення.
Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 66,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 919.
При цьому в світі на COVID-19 за добу захворіло 254 тис. людей.