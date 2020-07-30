ЕС пересмотрел список стран "зеленой зоны": кому разрешили въезд с 31 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Совет Европейского Союза пересмотрел список стран "зеленой зоны", которым разрешить въезд на территорию ЕС. Украина в него не попала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Совета Европы.
"После проведения пересмотра в связи с рекомендацией постепенного снятия временных ограничений на необязательные поездки в ЕС, Совет ЕС обновил перечень стран, для которых следует отменить ограничения на поездки. Как предусмотрено рекомендацией Совета, этот перечень будет регулярно пересматриваться и при необходимости обновляться. Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 31 июля страны-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих стран", - говорится в сообщении.
В частности, в страны "зеленой зоны" попали:
- Австралия;
- Канада;
- Грузия;
- Япония;
- Марокко;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис
- Уругвай;
- Китай, при условии подтверждения взаимности.
Отмечается, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться жителями ЕС для этой рекомендации.
Указано, что для определения стран "зеленой зоны" учитывается эпидемиологическая ситуация и меры по сдерживанию, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. В частности, за 14 дней в стране должно быть зафиксировано такое же количество новых случаев COVID-19, как и в ЕС, или ниже.
Сообщается, что ограничения на поездки не распространяется на граждан ЕС и членов их семей, на многолетних резидентов ЕС и членов их семей, лиц, совершающих поездки и выполняют основные функции и потребности, которые определены в рекомендациях, а также страны, которые являются членами шенгенской зоны - Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.
Указано, что эта рекомендация не является обязательной и страны имеют право постепенно отменять ограничения.
Напомним, в Украине с 1 августа будут действовать новые правила отнесения стран к "красной" и "зеленой" зоне.