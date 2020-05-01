Китай не допустив ВООЗ до розслідування щодо походження коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Китай не запросив Всесвітню організацію охорони здоров’я приєднатися до національного розслідування щодо походження коронавірусної інфекції. Про це заявив представник ВООЗ у Китаї Годен Галеа, повідомляє УНН із посиланням на Sky News.
“Ми знаємо, що відбувається якесь національне розслідування, але на цьому етапі нас не запросили приєднатися. ВООЗ звертається з проханням до комісії з охорони здоров'я і влади", - сказав Галеа.
З його слів, визначення походження коронавірусу дуже важливе, "взаємодія між твариною і людиною надзвичайно важлива і вимагає вивчення".
"Пріоритетом є те, що нам потрібно знати якомога більше, щоб запобігти повторенню", - додав представник ВООЗ.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні наразі понад 2 тисячі медиків, які хворіють на коронавірус. По кожному з них проводиться епідеміологічне розслідування.