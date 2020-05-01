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Китай не допустил ВОЗ к расследованию о происхождении коронавируса

Киев • УНН

 • 15265 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Китай не пригласил Всемирную организацию здравоохранения присоединиться к национальному расследованию происхождения коронавирусной инфекции. Об этом заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Китай не допустил ВОЗ к расследованию о происхождении коронавируса

"Мы знаем, что происходит какое-то национальное расследование, но на этом этапе нас не пригласили присоединиться. ВОЗ обращается с просьбой к комиссии по здравоохранению и власти", - сказал Галеа.

По его словам, происхождение коронавируса очень важно, "взаимодействие между животным и человеком чрезвычайно важно и требует изучения".

"Приоритетом является то, что нам нужно знать как можно больше, чтобы предотвратить повторение", - добавил представитель ВОЗ.

Напомним, по информации Минздрава, в Украине на данный момент более 2000 медиков, болеющих коронавирусом. По каждому из них проводится эпидемиологическое расследование.

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