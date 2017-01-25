Китай назвав спекуляціями дані про ракети біля кордону з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Влада Китаю назвала спекуляціями повідомлення про міжконтинентальні ракети поруч з кордоном Росії, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Я бачила повідомлення в інтернеті і прийняла до відома позитивну реакцію російської сторони", - сказала офіційний представник МЗС Китаю Хуа Чуньїн, коментуючи питання про ракети.
"Згідно з інформацією, наданою міністерством оборони, повідомлення про так зване військове будівництво - не більше ніж спекуляції, що циркулюють в інтернеті", - пояснила представник МЗС Китаю.
За її словами, Китай високо цінує рівень російсько-китайських відносин, причому взаємна довіра між країнами продовжує зростати.
Напередодні про ракети DF-41 на кордоні з РФ написало китайське англомовне видання, посилаючись на фотографії в інтернеті, а в Кремлі заявили, що побоювання з цього приводу не відчувають.
Міжконтинентальні балістичні ракети DF-41 здатні нести 10-12 ядерних боєголовок на відстань до 14 тис. км, тобто здатні вразити територію США.