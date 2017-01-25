Китай назвал спекуляциями данные о ракетах возле границы с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Власти Китая назвали спекуляциями сообщения о межконтинентальных ракетах рядом с границей России, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Я видела сообщения в интернете и приняла к сведению положительную реакцию российской стороны", - сказала официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, комментируя вопрос о ракетах.
"Согласно информации, предоставленной министерством обороны, сообщения о так называемом военном строительстве - не более чем спекуляции, которые циркулируют в интернете", - пояснила представитель МИД Китая.
По ее словам, Китай высоко ценит уровень российско-китайских отношений, причем взаимное доверие между странами продолжает расти.
Накануне о ракетах DF-41 на границе с РФ написало китайское англоязычное издание, ссылаясь на фотографии в интернете, а в Кремле заявили, что опасений по этому поводу у них нет.
Межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 способны нести 10-12 ядерных боеголовок на расстояние до 14 тыс. км, то есть способны поразить территорию США.