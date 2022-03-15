Китай каже, що не хоче потрапити під вплив санкцій проти Росії

Цитата

"Китай не є стороною кризи і не хоче, щоб санкції вплинули на Китай", - сказав Ван у понеділок під час телефонної розмови з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.

Він додав, що "Китай має право захищати свої законні права та інтереси".

Деталі

Як пишуть ЗМІ, коментарі міністра розглядаються як одна з найвідвертіших заяв Пекіна про безпрецедентний шквал міжнародних санкцій, введених проти російської корпоративної та фінансової системи.

Таких заходів було вжито у відповідь на повномасштабне вторгнення Кремля в Україну, яке розпочалося 24 лютого.

Повідомляється, що Білий дім попередив Китай, щоб той не надавав Росії економічної допомоги. США заявляють, що побоюються, що Китай, ключовий стратегічний союзник Москви, може спробувати пом'якшити вплив заходів, спрямованих на руйнування економіки Росії, якщо війна продовжиться.

Серед учасників ринку є побоювання, що китайські компанії невдовзі можуть зіткнутися із фінансовими санкціями після повідомлень про те, що Москва звернулася до Пекіна за допомогою у підтримці свого вторгнення в Україну.

Китай спростував ці повідомлення, а Росія заявила, що не вимагала у Пекіна військової допомоги.

Контекст

Раніше Financial Times повідомляв, що Росія звернулася до Китаю за обладнанням та іншою допомогою, оскільки, за деякими даними, російські війська можуть зазнавати нестачі озброєнь.

США повідомили союзників, що Китай може бути готовим надати військову підтримку РФ.

Також вони попередили, що Китай матиме "значні наслідки" у разі допомоги Росії у війні проти України.