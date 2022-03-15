Китай говорит, что не хочет попасть под влияние санкций против России

Цитата

«Китай не является стороной кризиса и не хочет, чтобы санкции повлияли на Китай», — сказал Ван в понедельник во время телефонного разговора с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

Он добавил, что «Китай имеет право защищать свои законные права и интересы».

Детали

Как пишут СМИ, комментарии министра рассматриваются как одно из самых откровенных заявлений Пекина о беспрецедентном шквале международных санкций, введенных против российской корпоративной и финансовой системы.

Такие меры были приняты в ответ на полномасштабное вторжение Кремля в Украину, которое началось 24 февраля.

Сообщается, что Белый дом предупредил Китай, чтобы тот не предоставлял России экономическую помощь. США заявляют, что опасаются, что Китай, ключевой стратегический союзник Москвы, может попытаться смягчить воздействие мер, направленных на разрушение экономики России, если война продолжится.

Среди участников рынка есть опасения, что китайские компании вскоре могут столкнуться с финансовыми санкциями после сообщений о том, что Москва обратилась к Пекину за помощью в поддержке своего вторжения в Украину.

Китай опроверг эти сообщения, а Россия заявила, что не запрашивала у Пекина военной помощи.

Контекст

Ранее Financial Times сообщал, что Россия обратилась к Китаю за оборудованием и другой помощью, поскольку, по некоторым данным, российские войска могут испытывать недостаток в вооружении.

США сообщили союзникам, что Китай может быть готов оказать военную поддержку РФ.

Также они предупредили, что Китай будет иметь "значительные последствия" в случае помощи России в войне против Украины.