Китай "готовий спільно відповідати на глобальні виклики" з росією та Індією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Китай, росія та Індія є «великими країнами, що розвиваються, з помітним впливом», заявила прессекретар МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу, передає УНН.
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Заява була зроблена у відповідь на нову концепцію зовнішньої політики росії, в якій йдеться про те, що «зміцнення та поглиблення відносин з Китаєм та Індією є дипломатичним пріоритетом» для країни.
«Оскільки міжнародний і регіональний ландшафт зазнає глибоких і складних змін, ми готові зміцнювати зв'язки з міжнародною спільнотою, включаючи росію та Індію, і надіслати світу позитивний сигнал про захист справжньої багатосторонності та спільне реагування на глобальні виклики», — йдеться в повідомленні.
Мао сказала, що Китай і росія «прихильні до розвитку нового типу відносин з великими країнами, заснованих на взаємній повазі, мирному співіснуванні та взаємовигідному співробітництві».
Окремо в МЗС повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн відвідають Китай із офіційними візитами у період з 5 по 7 квітня.
Сі Цзіньпін прийме Макрона для офіційних переговорів, він також зустрінеться з прем'єр-міністром Лі Цяном та головою Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзі.
Також заплановано візит Макрона до міста Гуанчжоу провінції Гуандун.
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Китай та Індія залучені до прикордонного конфлікту у спірному районі Ладакх та Кашмір. Зіткнення між військами двох сторін у червні 2020 року призвело до загибелі щонайменше 20 індійських та чотирьох китайських солдатів.
Обидві сторони провели багато раундів переговорів, щоб покласти край конфлікту.