Китай "готовий спільно відповідати на глобальні виклики" з росією та Індією

ukru
18:26 • 8631 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 72094 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 126431 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 151189 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 320512 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 212489 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 189937 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 314543 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458294 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348355 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
97 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 182642 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 186583 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 138418 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 98999 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 60409 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 320481 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 314524 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 534827 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 666780 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 687935 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 60359 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 98952 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 186535 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 221841 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 214757 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Китай "готовий спільно відповідати на глобальні виклики" з росією та Індією

Китай "готовий спільно відповідати на глобальні виклики" з росією та Індією

Київ • УНН

 • 1333537 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Китай, росія та Індія є «великими країнами, що розвиваються, з помітним впливом», заявила прессекретар МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу, передає УНН.

Деталі

Заява була зроблена у відповідь на нову концепцію зовнішньої політики росії, в якій йдеться про те, що «зміцнення та поглиблення відносин з Китаєм та Індією є дипломатичним пріоритетом» для країни.

«Оскільки міжнародний і регіональний ландшафт зазнає глибоких і складних змін, ми готові зміцнювати зв'язки з міжнародною спільнотою, включаючи росію та Індію, і надіслати світу позитивний сигнал про захист справжньої багатосторонності та спільне реагування на глобальні виклики», — йдеться в повідомленні.

Мао сказала, що Китай і росія «прихильні до розвитку нового типу відносин з великими країнами, заснованих на взаємній повазі, мирному співіснуванні та взаємовигідному співробітництві».

Окремо в МЗС повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн  відвідають Китай із офіційними візитами у період з 5 по 7 квітня.

Сі Цзіньпін прийме Макрона для офіційних переговорів, він також зустрінеться з прем'єр-міністром Лі Цяном та головою Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзі.

Також заплановано візит Макрона до міста Гуанчжоу провінції Гуандун.

Додамо

Китай та Індія залучені до прикордонного конфлікту у спірному районі Ладакх та Кашмір. Зіткнення між військами двох сторін у червні 2020 року призвело до загибелі щонайменше 20 індійських та чотирьох китайських солдатів.

Обидві сторони провели багато раундів переговорів, щоб покласти край конфлікту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,688.60
Золото
$3,150.09
Tesla
$254.12
Brent
$74.76
S&P 500
$5,552.42
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85