Китай "готов совместно отвечать на глобальные вызовы" с россией и Индией

Детали

Заявление было сделано в ответ на новую концепцию внешней политики россии, в которой говорится, что «укрепление и углубление отношений с Китаем и Индией является дипломатическим приоритетом» для страны.

«Поскольку международный и региональный ландшафт претерпевает глубокие и сложные изменения, мы готовы укреплять связи с международным сообществом, включая россию и Индию, и послать миру позитивный сигнал о защите подлинной многосторонности и совместном реагировании на глобальные вызовы», — говорится в сообщении.

Мао сказала, что Китай и россия «привержены развитию нового типа отношений с великими странами, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве».

Отдельно в МИД сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетят Китай с официальными визитами в период с 5 по 7 апреля.

Си Цзиньпин примет Макрона для официальных переговоров, он также встретится с премьер-министром Ли Цяном и председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лецзи.

Также запланирован визит Макрона в город Гуанчжоу провинции Гуандун.

Добавим

Китай и Индия вовлечены в пограничный конфликт в спорном районе Ладакх и Кашмир. Столкновение между войсками двух сторон в июне 2020 года привело к гибели по меньшей мере 20 индийских и четырех китайских солдат.

Обе стороны провели много раундов переговоров, чтобы положить конец конфликту.