Кислиця розповів, що Росія намагалася заблокувати в ООН питання окупованих територій України

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“Зловісно символічно, що 17 вересня Російська Федерація знову відчайдушно виступає проти того, щоб цей наш демократичний орган розглядав пункт порядку денного щодо тимчасово окупованих територій України”, — сказав він і пояснив це тим, що саме цього дня, 17 вересня 1939 р., виконуючи угоду між Гітлером і Сталіним, підписану їхніми міністрами закордонних справ у Москві менш ніж за 4 тижні до того, радянські війська вступили і окупували тодішній Схід Польщі.

Отже, вторгнення в Польщу було продовжено вже в альянсі з нацистською Німеччиною, яке стало початком Другоі світової війни 1 вересня.

“Так ніколи і не перерізавши пуповину від Радянського Союзу, РФпродовжує залишатися генетичною копією своєї диявольської імперії-матері. Встановивши табличку з власною назвою в залі Ради Безпеки ООН всупереч Статуту ООН, зідно зі статею 23 якого (і ви можете це легко перевірити) Радянський Союз, а не Російська Федерація, РФ є постійним членом Ради Безпеки”, — зауважив Кислиця.

За його словами, РФ підтримує свою позицію проти волі Генеральної Асамблеї “лише за допомогою шантажу, залякування та утисків”.

“І це включає її Генеральний комітет, де два дні тому лише двоє його членів підтримали Російську Федерацію”, — сказав дипломат.

Нагадаємо

Генеральна Асамблея ООН включила питання тимчасово окупованих територій України до порядку денного 76-ї сесії.