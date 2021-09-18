Кислица рассказал, что Россия пыталась заблокировать в ООН вопрос оккупированных территорий Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Российская Федерация выступила против того, чтобы Генеральная ассамблея ООН рассматривала пункт повестки дня по временно оккупированных территорий Украины. Об этом рассказал в Facebook постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, пишет УНН.
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“Зловеще символично, что 17 сентября Российская Федерация вновь отчаянно выступает против того, чтобы этот наш демократический орган рассматривал пункт повестки дня по временно оккупированных территорий Украины”, — сказал он и объяснил это тем, что именно в этот день, 17 сентября 1939, выполняя соглашение между Гитлером и Сталиным, подписанное их министрами иностранных дел в Москве менее чем за 4 недели до того, советские войска вступили и оккупировали тогдашний Юг Польши.
Итак, вторжение в Польшу было продолжено уже в альянсе с нацистской Германией, которое стало началом другой мировой войны 1 сентября.
“Да никогда и не перерезав пуповину от Советского Союза, РФ продолжает оставаться генетической копией своей дьявольской империи-матери. Установив табличку с именем собственным в зале Совета Безопасности ООН вопреки Уставу ООН, согласно статьи 23 которого (и вы можете это легко проверить) Советский Союз, а не Российская Федерация, РФ является постоянным членом Совета Безопасности ”, - отметил Кислица.
По его словам, РФ поддерживает свою позицию против воли Генеральной Ассамблеи “только с помощью шантажа, запугивания и притеснений”.
“И это включает ее Генеральный комитет, где два дня назад только двое его членов поддержали Российскую Федерацию”, — сказал дипломат.
Напомним
Генеральная Ассамблея ООН включила вопрос временно оккупированных территорий Украины в повестку дня 76-й сессии.