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Кислица рассказал, что Россия пыталась заблокировать в ООН вопрос оккупированных территорий Украины

Кислица рассказал, что Россия пыталась заблокировать в ООН вопрос оккупированных территорий Украины

Киев  •  УНН

 • 17295 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Российская Федерация выступила против того, чтобы Генеральная ассамблея ООН рассматривала пункт повестки дня по временно оккупированных территорий Украины. Об этом рассказал в Facebook постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, пишет УНН.

Цитата

“Зловеще символично, что 17 сентября Российская Федерация вновь отчаянно выступает против того, чтобы этот наш демократический орган рассматривал пункт повестки дня по временно оккупированных территорий Украины”, — сказал он и объяснил это тем, что именно в этот день, 17 сентября 1939, выполняя соглашение между Гитлером и Сталиным, подписанное их министрами иностранных дел в Москве менее чем за 4 недели до того, советские войска вступили и оккупировали тогдашний Юг Польши.

Итак, вторжение в Польшу было продолжено уже в альянсе с нацистской Германией, которое стало началом другой мировой войны 1 сентября.

“Да никогда и не перерезав пуповину от Советского Союза, РФ продолжает оставаться генетической копией своей дьявольской империи-матери. Установив табличку с именем собственным в зале Совета Безопасности ООН вопреки Уставу ООН, согласно статьи 23 которого (и вы можете это легко проверить) Советский Союз, а не Российская Федерация, РФ является постоянным членом Совета Безопасности ”, - отметил Кислица.

По его словам, РФ поддерживает свою позицию против воли Генеральной Ассамблеи “только с помощью шантажа, запугивания и притеснений”.

“И это включает ее Генеральный комитет, где два дня назад только двое его членов поддержали Российскую Федерацию”, — сказал дипломат.

Напомним

Генеральная Ассамблея ООН включила вопрос временно оккупированных территорий Украины в повестку дня 76-й сессии.

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