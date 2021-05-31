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Кіпр закрив свій повітряний простір для білоруських літаків

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Влада Кіпру закрила свій повітряний простір для літаків з Білорусі, таким чином приєднавшись до "страйкуючих" країн Євросоюзу через інцидент з вимушеною посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську, 23 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Cyprus Mail.

Кіпр закрив свій повітряний простір для білоруських літаків

Деталі

З 28 травня авіаційна влада ввела заборону на перетин повітряного простору Кіпру, а також на використання аеропортів для літаків білоруських авіакомпаній.

При цьому, зареєстрованим на Кіпрі авіакомпаніям, також забороняється перетинати білоруський повітряний простір або здійснювати рейси в і з Білорусі. Всі рейси в країну офіційно припинені. Відомство зазначає, що обмеження не поширюються в разі надзвичайних ситуацій гуманітарної і медичної допомоги.

Так, запланований на 29 травня рейс авіакомпанії "Бєлавіа" з Мінська в аеропорт Ларнаки на Кіпрі скасований.

Контекст

У неділю, 23 травня, в Мінську екстрено посадили літак ірландської авіакомпанії Ryanair, на якому був опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич і його дівчина - росіянка Софія Сапега.

Протасевича затримали.

Він знаходиться в Мінському СІЗО. За словами адвокатів, Сапега і Протасевич знаходяться в нормальному стані. Сапега заарештована на 2 місяці.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко.

Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомив, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Після цього країни Євросоюзу масово почали припиняти авіасполучення з Білоруссю, з забороною на перетин білоруського повітряного простору, а також прийняттям літаків білоруських авіакомпаній.

Україна також зупинила авіасполучення з Білоруссю - з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Саміт ЄС прийняв рішення розширити економічні санкції проти Білорусі та внести нові обличчя і організації в список санкцій.

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