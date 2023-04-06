Кінець епохи: прем'єр Фінляндії Санна Марін подала у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала прохання про відставку президенту Республіки Саулі Нііністьо в четвер вранці, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби президента країни.
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"Шановний Президенте Республіки, я з повагою прошу Вас звільнити мене та інших членів урядової ради від членства в урядовій раді", – сказала Марін в офіційній резиденції Президента в Мянтініємі, яку цитує Yle.
Деталі
Нііністьо прийняв прохання уряду про відставку. Водночас він подякував Марін за співпрацю у важкі роки, вказує Yle.
"Я приймаю ваше прохання про відставку і сподіваюся, що уряд продовжуватиме виконувати обов’язки керуючого до призначення нового уряду", — відповів Нііністьо.
Голова коаліції, яка виграла вибори, Петтері Орпо наступного тижня розпочне консультації нового уряду.
Контекст
На виборах у Фінляндії партія прем'єрки Марін посіла третє місце.