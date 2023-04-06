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Кінець епохи: прем'єр Фінляндії Санна Марін подала у відставку

Кінець епохи: прем'єр Фінляндії Санна Марін подала у відставку

Київ • УНН

 • 2013729 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала прохання про відставку президенту Республіки Саулі Нііністьо в четвер вранці, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби президента країни.

Цитата

"Шановний Президенте Республіки, я з повагою прошу Вас звільнити мене та інших членів урядової ради від членства в урядовій раді", – сказала Марін в офіційній резиденції Президента в Мянтініємі, яку цитує Yle.

Деталі

Нііністьо прийняв прохання уряду про відставку. Водночас він подякував Марін за співпрацю у важкі роки, вказує Yle.

"Я приймаю ваше прохання про відставку і сподіваюся, що уряд продовжуватиме виконувати обов’язки керуючого до призначення нового уряду", — відповів Нііністьо.

Голова коаліції, яка виграла вибори, Петтері Орпо наступного тижня розпочне консультації нового уряду.

Контекст

На виборах у Фінляндії партія прем'єрки Марін посіла третє місце.

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