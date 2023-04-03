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Вибори у Фінляндії: партія чинної прем'єрки Марін посіла третє місце

Вибори у Фінляндії: партія чинної прем'єрки Марін посіла третє місце

Київ • УНН

 • 775721 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На виборах у Фінляндії перемогла правоцентристська Коаліційна партія, тим часом як Соціал-демократична партія (СДП), яку представляє чинна прем'єр-міністр країни Санна Марін, посіла третє місце. Ймовірно, Фінляндія отримає нового прем'єра після того, як стали відомі результати парламентських виборів, інформує УНН, посилаючись на Yle.

Деталі

Після підрахунку понад 98% голосів Коаліційна партія отримала 20,8% голосів і 48 місць у парламенті. Націоналістична партія "Справжні фіни", яка виступає за вихід з Європейського Союзу та скорочення міграції, посіла друге місце, отримавши 46 місць депутатів і 20% голосів.

Водночас Соціал-демократична партія (СДП), яку представляє премʼєр-міністр Санна Марін, збільшили свою частку голосів, але все одно опинилася на третьому місці з 19,9%. Ще три партії - Центристська партія, Лівий альянс і Зелені - "зазнали великих втрат" після участі в коаліції з п’яти партій. Їх лідери заявили, що їм буде важко повернутися до уряду після цих результатів виборів.

Найбільше голосів з окремих кандидатів набрали голова "Спра вжніх фінів" Ріікка Пурра (42589), лідерка СДП Санна Марін (35623) і кандидатка від Коаліційної партії Еліна Валтонен (32406). Марін балотувалася у виборчому окрузі Пірканмаа, Пурра – в Уусімаа, Валтонен – у Гельсінкі. Новий парламент на 54% складається з чоловіків і на 46% з жінок, 130 із 200 депутатів оновили свій мандат, тобто змінюваність складу дорівнює 30,5%, інформує видання.

Зазначається, що лідер Коаліційної партії Петтері Орпо тепер має сформувати уряд в новому парламенті, його перше завдання – "знайти спільну мову з усіма сторонами з важливих питань". Після виконання цього завдання він розпочне переговори зі своїми партнерами по коаліції та представить план на наступні чотири роки.

Першим завданням Коаліційної партії є вибір основного партнера в парламенті, і ним може бути або СДП, або "Справжні фіни". Сформувати коаліцію з СДП Марін, як пише Yle, може бути важко, враховуючи надзвичайно різні погляди партій на державні фінанси та необхідність скорочення бюджету.

Окрім цього, активісти Коаліційної партії критикували перспективи створення урядової коаліції з СДП, припускаючи, що економічно правий уряд із "Справжніми фінами" може бути кращим варіантом для багатьох. Однак "Справжні фіни" мають довгострокову мету вивести Фінляндію з ЄС, і різко виступають проти збільшення робочої імміграції. В обох цих питаннях Коаліційна партія "далека" від популістської партії "Справжніх фінів".

Нагадаємо

У неділю, 2 квітня, у Фінляндії відбулись парламентські вибори, де прем'єр-міністр Санна Марін та її партія набрали менше голосів, чим поступились конкурентам. Марін визнала поразку своєї партії на парламентських виборах.

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