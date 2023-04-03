Выборы в Финляндии: партия действующего премьера Марин заняла третье место

Детали

После подсчета более 98% голосов Коалиционная партия получила 20,8% голосов и 48 мест в парламенте. Националистическая партия "Настоящие финны", выступающая за выход из Европейского Союза и сокращение миграции, заняла второе место, получив 46 мест депутатов и 20% голосов.

В то же время Социал-демократическая партия (СДП), которую представляет премьер-министр Санна Марин, увеличили свою долю голосов, но все равно оказалась на третьем месте с 19,9%. Еще три партии - Центристская партия, Левый альянс и Зеленые - "понесли большие потери" после участия в коалиции из пяти партий. Их лидеры заявили, что им будет трудно вернуться в правительство после этих результатов выборов.

Больше всего голосов из отдельных кандидатов набрали председатель "Настоящих финнов" Риикка Пурра (42589), лидер СДП Санна Марин (35623) и кандидат от Коалиционной партии Элина Валтонен (32406). Марин баллотировалась в избирательном округе Пирканмаа, Пурра – в Уусимаа, Валтонен – в Хельсинки. Новый парламент на 54% состоит из мужчин и на 46% из женщин, 130 из 200 депутатов обновили свой мандат, то есть сменяемость состава равна 30,5%, информирует издание.

Отмечается, что лидер Коалиционной партии Петтери Орпо теперь должен сформировать правительство в новом парламенте, его первая задача – "найти общий язык со всеми сторонами по важным вопросам". После выполнения этой задачи он начнет переговоры со своими партнерами по коалиции и представит план на следующие четыре года.

Первой задачей Коалиционной партии является выбор основного партнера в парламенте, и им может быть либо СДП, либо "Истинные финны". Сформировать коалицию с СДП Марин, как пишет Yle, может быть трудно, учитывая чрезвычайно разные взгляды партий на государственные финансы и необходимость сокращения бюджета.

Кроме того, активисты Коалиционной партии критиковали перспективы создания правительственной коалиции с СДП, предполагая, что экономически правое правительство с "Истинными финнами" может быть лучшим вариантом для многих. Однако "Настоящие финны" имеют долгосрочную цель вывести Финляндию из ЕС, и резко выступают против увеличения рабочей иммиграции. В обоих этих вопросах Коалиционная партия "далека" от популистской партии "Настоящих финнов".

Напомним

В воскресенье, 2 апреля, в Финляндии состоялись парламентские выборы, где премьер-министр Санна Марин и ее партия набрали меньше голосов, чем уступили конкурентам. Марин признала поражение своей партии на парламентских выборах.