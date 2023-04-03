Прем'єр Фінляндії Санна Марін визнала поразку своєї партії на парламентських виборах

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"Демократія сказала своє слово", - заявила Санна Марін.

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Чинний прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін та її соціал-демократична партія набрали менше голосів, ніж партія із правої Національній опозиційній коаліції з головою Петтером Орпо. Станом на 00:00 3 квітня було підраховано близько 99,8% голосів.

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Нагадаємо, влада Фінляндії розраховує, що країна офіційно стане членом НАТО протягом найближчих двох тижнів, а саме до середини квітня 2023 року.