Фінляндія розраховує вступити до НАТО до середини квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Влада Фінляндії розраховує, що країна офіційно стане членом НАТО протягом найближчих двох тижнів, а саме до середини квітня 2023 року, передає УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що за цей термін, до середини квітня, має завершитись процедура ратифікації вступу до альянсу.
Наразі Туреччина має надіслати до Вашингтона відповідний документ. Після цього, за словами глави МЗС Фінляндії, генсек НАТО офіційно зафіксує членство країни в альянсі.
Доповнення
На цьому тижні у суботу стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підписав закон, який був схвалений парламентом, про ратифікацію приєднання Фінляндії до НАТО.