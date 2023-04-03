Премьер Финляндии Санна Марин признала поражение своей партии на парламентских выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В воскресенье, в Финляндии состоялись парламентские выборы, где премьер-министр Санна Марин и ее партия набрали меньше голосов, чем уступили конкурентам, передает УНН со ссылкой на mtv.
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"Демократия сказала свое слово", - заявила Санна Марин.
Детали
Действующий премьер-министр Финляндии Санна Марин и ее социал-демократическая партия набрали меньше голосов, чем партия из правой Национальной оппозиционной коалиции с председателем Петтером Орпо. По состоянию на 00:00 3 апреля было подсчитано около 99,8% голосов.
Дополнение
Напомним, власти Финляндии рассчитывают, что страна официально станет членом НАТО в течение ближайших двух недель, а именно к середине апреля 2023 года.