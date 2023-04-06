Конец эпохи: премьер Финляндии Санна Марин подала в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала прошение об отставке президенту Республики Саули Ниинистё в четверг утром, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы президента страны.
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"Уважаемый Президент Республики, я с уважением прошу Вас освободить меня и других членов правительственного совета от членства в правительственном совете", - сказала Марин в официальной резиденции Президента в Мянтиниеми, которую цирирует Yle.
Детали
Ниинистё принял просьбу правительства об отставке. В то же время он поблагодарил Марин за сотрудничество в трудные годы, отмечает Yle.
"Я принимаю вашу просьбу об отставке и надеюсь, что правительство будет продолжать исполнять обязанности управляющего до назначения нового правительства", - ответил Ниинистё.
Глава коалиции, выигравшей выборы, Петтери Орпо на следующей неделе начнет консультации нового правительства.
Контекст
На выборах в Финляндии партия премьера Марин заняла третье место.