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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26723 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 59782 перегляди

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Кім просить підприємства працювати вночі

Кім просить підприємства працювати вночі

Київ • УНН

 • 940792 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім просить підприємства працювати вночі, повідомляє УНН.

Цитата

«Підприємства прошу переорієнтуватися на нічні зміни (крім тих, хто з моб завданням), обленерго якщо роздаватиме потужність за принципом "телефонного права" - даватиме пояснення СБУ!», - написав Кім на своїй сторінці у Фейсбук.

Контекст

Міністерство енергетики доручило провести позапланові перевірки дотримання графіків відключення електроенергії. 

Перевірки проводитиме Держенергонагляд із залученням до них представників Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, СБУ та Укренерго. Окрім графіків відключення, перевірятимуть технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.

Українські Національні Новини

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