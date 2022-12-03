Кім просить підприємства працювати вночі

Цитата

«Підприємства прошу переорієнтуватися на нічні зміни (крім тих, хто з моб завданням), обленерго якщо роздаватиме потужність за принципом "телефонного права" - даватиме пояснення СБУ!», - написав Кім на своїй сторінці у Фейсбук.

Контекст

Міністерство енергетики доручило провести позапланові перевірки дотримання графіків відключення електроенергії.

Перевірки проводитиме Держенергонагляд із залученням до них представників Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, СБУ та Укренерго. Окрім графіків відключення, перевірятимуть технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.