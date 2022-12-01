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В Україні перевірятимуть дотримання графіків відключення світла

В Україні перевірятимуть дотримання графіків відключення світла

Київ • УНН

 • 900109 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Державна інспекція енергетичного нагляду проводитиме на об’єктах енергетики позапланові перевірки дотримання графіків відключень світла. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики, передає УНН.

Цитата

"За результатами моніторингу для посилення контролю за складанням та виконанням графіків погодинних відключень Міненерго видало наказ, згідно з яким Держенергонагляд протягом періоду воєнного стану здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики", – ідеться у повідомленні.

Деталі

До перевірок будуть залучені представники Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, СБУ та Укренерго.

Окрім графіків відключення, перевірятимуть технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.

Цитата

"Графіки відключення електроенергії мають бути складені та застосовуватись відповідно до вимог чинного законодавства та максимально, наскільки це зараз можливо, враховувати потреби споживачів. Оператори систем розподілу мають чітко дотримуватися цих графіків за відсутності аварійних та екстрених ситуацій", – повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо

23 листопада росія здійснила масований ракетний обстріл України, який призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також було уражено об'єкти електропередачі. 

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