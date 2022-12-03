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Ким просит предприятия работать ночью

Ким просит предприятия работать ночью

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким просит предприятия работать ночью, сообщает УНН.

Цитата

«Предприятия прошу переориентироваться на ночные смены (кроме тех, кто с моб задачей), облэнерго если будет раздавать мощность по принципу "телефонного права" - будет давать объяснения СБУ!», - написал Ким на своей странице в Фейсбуке.

Контекст

Министерство энергетики поручило провести внеплановые проверки соблюдение графиков отключения электроэнергии. 

Проверки будет проводить Госэнергонадзор с привлечением к ним представителей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, СБУ и Укрэнерго. Кроме графиков отключения будут проверять техническое состояние элементов оборудования системной противоаварийной автоматики.

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