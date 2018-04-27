Кім Чен Ин повернувся в Північну Корею
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин повернувся в Північну Корею, завершивши міжкорейський саміт, що проходив на південній стороні прикордонного села Пханмундж у демілітаризованій зоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
Саміт тривав 12 годин. На кадрах, які транслювали західні телеканали, видно, як лідер КНДР сідає в чорний автомобіль, і в супроводі охоронців, які біжать біля автомобіля, прямує до кордону між Південною Кореєю і КНДР.
Як повідомляв УНН, Північна і Південна Корея заявили, що спільними зусиллями будуть вести переговори з США, а також потенційно з Китаєм щодо офіційного припинення війни 1950-53 років, яка припинилася під час перемир'я, після чого технічно Кореї залишилися в стані війни. Також було досягнуто ряд інших угод за результатами саміту між лідерами країн у прикордонній селі.