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Ким Чен Ын вернулся в Северную Корею

Киев • УНН

 • 9906 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в Северную Корею, завершив межкорейский саммит, проходивший на южной стороне пограничной деревни Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Ким Чен Ын вернулся в Северную Корею

Саммит продлился 12 часов. На кадрах, которые транслировали западные телеканалы, видно, как лидер КНДР садится в черный автомобиль, и в сопровождении бегущих возле автомобиля телохранителей, направляется к границе между Южной Кореей и КНДР.

Как сообщал УНН, Северная и Южная Корея заявили, что совместными усилиями будут вести переговоры с США, а также потенциально с Китаем относительно официального прекращения войны 1950-53 годов, которая прекратилась во время перемирия, после чего технически Кореи остались в состоянии войны. Также было достигнуто ряд других соглашений по результатам саммита между лидерами стран в пограничной деревне.

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