Ким Чен Ын вернулся в Северную Корею

Саммит продлился 12 часов. На кадрах, которые транслировали западные телеканалы, видно, как лидер КНДР садится в черный автомобиль, и в сопровождении бегущих возле автомобиля телохранителей, направляется к границе между Южной Кореей и КНДР.



Как сообщал УНН, Северная и Южная Корея заявили, что совместными усилиями будут вести переговоры с США, а также потенциально с Китаем относительно официального прекращения войны 1950-53 годов, которая прекратилась во время перемирия, после чего технически Кореи остались в состоянии войны. Также было достигнуто ряд других соглашений по результатам саммита между лидерами стран в пограничной деревне.