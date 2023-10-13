Кільцеподібне сонячне затемнення: коли відбудеться, чи можна буде побачити в Україні

Кільцеподібне затемнення — відбувається тоді, коли, як і у випадку повного затемнення, спостерігач знаходиться дуже близько до лінії, що з’єднує Сонце і Місяць. На відміну від повного затемнення, у випадку кільцеподібного затемнення кутові розміри Місяця є меншими за кутові розміри Сонця. Це відбувається, коли затемнення припадає на час, коли Місяць знаходиться поблизу апогею своєї орбіти, або на далекій віддалі від Землі.

Такого типу затемнення відбувається раз на 1-2 роки.

Коли очікувати

Цьогорічне кільцеподібне сонячне затемнення розпочнеться 14 жовтня о 18:03 за київським часом, а завершиться 23:55.

Максимальна фаза цього астрономічного явища припадатиме на 20:59 по Києву.

Де можна побачити

На жаль, в Україні не можна буде побачити кільцеподібного сонячного затемнення. Насолодитися цим астрономічним явищем зможуть мешканці США, Мексики, Гватемали, Колумбії, Бразилії та інших країн Північної та Південної Америки.

Найкраще кільцеподібне сонячне затемнення у піковій фазі протягом п’яти хвилин буде видно на узбережжях Коста-Ріки та Нікарагуа.

Від чого варто сьогодні утриматися

Астрологи радять у день сонячного затемнення:

— стримувати емоції та не ухвалювати важливих рішень;

— якомога менше працювати;

— не заводити нових знайомств, не проводити час у компанії малознайомих людей;

— не зловживати алкоголем.

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