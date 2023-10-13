Кольцеобразное солнечное затмение: когда произойдет, можно ли будет увидеть в Украине

Кольцеобразное затмение — происходит тогда, когда, как и в случае полного затмения, наблюдатель находится очень близко к линии, которая ссоединяет Солнце и Луну. В отличие от полного затмения, в случае кольцеобразного затмения угловые размеры Луны являются меньшими за угловые размеры Солнца. Это происходит, когда затмение приходится на время, когда Луна находится вблизи апогея своей орбиты, или на дальнем расстоянии от Земли.

Такого типа затмения происходит раз в 1-2 года.

Когда ожидать

Нынешнее кольцеобразное солнечное затмение начнётся 14 октября в 18:03 по киевскому времени, а завершится 23:55.

Максимальная фаза этого астрономического явления будет приходиться на 20:59 по Киеву.

Где можно увидеть

К сожалению, в Украине нельзя будет увидеть кольцеобразное солнечное затмение. Насладиться этим астрономическим явлением смогут жители США, Мексики, Гватемалы, Колумбии, Бразилии и других стран Северной и Южной Америки.

Лучше всего кольцеобразное солнечное затмение в пиковой фазе в течение пяти минут будет видно на побережьях Коста-Рики и Никарагуа.

От чего стоит сегодня воздержаться

Астрологи советуют в день солнечного затмения:

— сдерживать эмоции и не принимать важных решений;

— как можно меньше работать;

— не заводить новых знакомств, не проводить время в компании малознакомых людей;

— не злоупотреблять алкоголем.

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