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Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 20

Київ • УНН

 • 36525 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Щонайменше 20 людей загинули в результаті землетрусу на сході Туреччини, та ще понад 1 тис. осіб отримали поранення. Про це повідомило в суботу Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих республіки, передає УНН.

Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 20

За уточненими даними відомства, 14 осіб загинули в провінції Елязиг, ще шість — в провінції Малатья. Поранення отримали щонайменше 1015 осіб.

Раніше надходила інформація про 18 загиблих та понад 500 постраждалих.

За інформацією Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини, землетрус магнітудою 6,8 було зафіксовано в п’ятницю о 20:55 за місцевим часом (19:55 за київським часом) в східній провінції Елязиг, населення якої становить близько 400 тис. осіб. Осередок стихії, що торкнулася також сусідню провінцію Малатья, залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчувалися в багатьох регіонах країни, а також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.

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