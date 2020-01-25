Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 20
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Щонайменше 20 людей загинули в результаті землетрусу на сході Туреччини, та ще понад 1 тис. осіб отримали поранення. Про це повідомило в суботу Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих республіки, передає УНН.
За уточненими даними відомства, 14 осіб загинули в провінції Елязиг, ще шість — в провінції Малатья. Поранення отримали щонайменше 1015 осіб.
Раніше надходила інформація про 18 загиблих та понад 500 постраждалих.
За інформацією Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини, землетрус магнітудою 6,8 було зафіксовано в п’ятницю о 20:55 за місцевим часом (19:55 за київським часом) в східній провінції Елязиг, населення якої становить близько 400 тис. осіб. Осередок стихії, що торкнулася також сусідню провінцію Малатья, залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчувалися в багатьох регіонах країни, а також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.