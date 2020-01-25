Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. По меньшей мере 20 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, и еще более 1 тыс. человек получили ранения. Об этом сообщил в субботу Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствий республики, передает УНН.
По уточненным данным ведомства, 14 человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть — в провинции Малатья. Ранения получили по меньшей мере 1015 человек.
Ранее поступала информация о 18 погибших и более 500 пострадавших.
По информации Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствий Турции, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в пятницу в 20:55 по местному времени (19:55 по киевскому времени) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек . Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.