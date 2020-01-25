Кількість загиблих в результаті землетрусу в Туреччині зросла до 18
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Щонайменше 18 людей загинули в результаті землетрусу на сході Туреччини. Про це повідомило в суботу агентство Reuters, передає УНН.
Згідно з його даними, 13 людей загинули в провінції Елязиг, п'ять чоловік - в сусідній провінції Малатья.
Міністр внутрішніх справ республіки Сулейман Сойлу заявив, що співробітники аварійно-рятувальних служб проводять пошуки під завалами ще 30 зниклих безвісти, понад 500 людей постраждали.
За даними Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини, землетрус магнітудою 6,8 було зафіксовано в п'ятницю о 20:55 за місцевим часом (19:55 за часом Києва) в східній провінції Елязиг, населення якої становить приблизно 400 тис. осіб. Осередок залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчувалися в багатьох сусідніх провінціях країни, а також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.