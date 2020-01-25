Количество погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 18
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. По меньшей мере 18 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции. Об этом сообщил в субботу агентство Reuters, передает УНН.
Согласно его данным, 13 человек погибли в провинции Элязыг, пять человек — в соседней провинции Малатья.
Министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу заявил, что сотрудники аварийно-спасательных служб проводят поиски под завалами еще 30 пропавших без вести, более 500 человек пострадали.
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствий Турции, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в пятницу в 20:55 по местному времени (19:55 по времени Киева) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек . Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.