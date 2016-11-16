Кількість жертв вибуху в Кабулі зросла до шести осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кількість загиблих внаслідок теракту в Кабулі в середу вранці зросла до шести осіб. Інформацію підтвердили чиновники, передає УНН з посиланням на Tolo News.
Серед загиблих - п'ять цивільних осіб і один полковник армії.
Крім того, були поранені ще п'ять цивільних осіб і п'ять військових.
Потужний вибух стався в Кабулі близько 8:30 за місцевим часом. Терорист-смертник підірвав вибуховий пристрій в районі Пуль-е-Махмуд Хан.
Поліція проводить розслідування інциденту.
"Терорист-смертник атакував автомобіль співробітника і в результаті 10 осіб отримали поранення, ми відправили їх в лікарню. Троє з поранених перебувають у критичному стані", - додали в відділі кримінальних розслідувань.
Як повідомляється, "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад.