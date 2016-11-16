Число жертв взрыва в Кабуле возросло до шести человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Число погибших в результате теракта в Кабуле в среду утром выросло до шести человек. Информацию подтвердили чиновники, передает УНН со ссылкой на Tolo News.
Среди погибших - пять гражданских лиц и один полковник армии.
Кроме того, были ранены еще пять гражданских лиц и пять военных.
Мощный взрыв произошел в Кабуле около 8:30 по местному времени. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в районе Пуль-э-Махмуд Хан.
Полиция проводит расследование инцидента.
"Террорист-смертник атаковал автомобиль сотрудника и в результате 10 человек получили ранения, мы отправили их в больницу. Трое из раненых находятся в критическом состоянии", - добавили в отделе уголовных расследований.
Как сообщается, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение.