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Кількість жертв після повені в Туреччині зросла до 38

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Повінь, яка охопила міста чорноморського узбережжя Туреччини, забрала життя 38 людей. Про це у Twitter написав міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджу, передає УНН.

Цитата

“Ми втратили 6 життів у Синопі. 38 з 56 пацієнтів, які лікувалися в державній лікарні Аянчик, були переведені в державну лікарню Синопа Ататюрка. 18 пацієнтів перевели додому. Всього 149 медичних працівників чергують з 27 машинами швидкої допомоги”, — написав Коджу.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган оголосив зоною стихійного лиха провінції Стамбул, Синоп і Айдин на півночі Туреччини. Щонайменше 284 людини постраждали від повені.

YAŞANAN SELLERDE SON DURUM: Sinop’ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 56 hastanın 38’i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2021

Доповнення

У північних причорноморських провінціях Туреччини пройшли сильні дощі та повені. Найбільше постраждало від повені місто Кастамону, де в деяких районах вода піднялася на 3-4 метра. Паводки торкнулися прибережних провінцій Айдин, Стамбул, Синоп і Самсун.

Міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що катастрофа стала найгіршою за останні 50-100 років.

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