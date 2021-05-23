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Кількість жертв китайського ультрамарафону зросла до 21 особи

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Двадцять одна людина загинула, коли в суботу під час ультрамарафону в провінції Ганьсу на північному заході Китаю обрушилась дуже холодна погода, що викликало обурення громадськості з приводу відсутності планування на випадок непередбачених обставин. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Кількість жертв китайського ультрамарафону зросла до 21 особи

Деталі

Забіг на 100 км почався з туристичного місця на закруті Жовтої ріки, другій по довжині в Китаї. Маршрут пролягав через глибокі каньйони і пагорби на посушливому плато на висоті понад 1000 метрів.

Гонка почалася в суботу вранці. Бігуни були в футболках і шортах.

Близько полудня в суботу на гірська ділянку гонки обрушився град, крижаний дощ і ураган, які призвели до різкого падіння температури повітря.

За даними агентства Xinhua, були розпочаті масштабні рятувальні операції, в які було відправлено понад 1200 рятувальників, яким допомагали тепловізійні дрони, радар-детектори та обладнання для знесення.

Зсув, що почався через сувору погоду, також ускладнив рятувальні роботи, заявили офіційні особи з Баїна, розташованого приблизно в 1000 км на захід від столиці Китаю Пекіна.

Всього в гонці взяли участь 172 людини. До неділі 151 учасник був визнаний живим, а останній зниклий бігун був знайдений мертвим о 9:30 в неділю, повідомили державні ЗМІ.

В окрузі Цзінтай в суботу зареєстрували температуру повітря в +6 градусів за Цельсієм, не рахуючи холодний вітер.

Контекст

Згідно зі звітом Китайської метеорологічної адміністрації в Пекіні, опублікованому пізно ввечері в п’ятницю, в Баїні, включаючи Цзінтай, з вечора п’ятниці по суботу очікувався вітер від помірного до сильного.

Окремий звіт на веб-сайті провінційних метеорологічних служб в четвер також передбачав “значне” зниження температури в більшості частин Ганьсу, включаючи Баїн, до неділі.

Ці смерті викликали обурення громадськості в китайських соціальних мережах, гнів в основному був спрямований на уряд Баїну і невдоволення відсутністю планування на випадок непередбачених обставин.

“Чому уряд не прочитав прогноз погоди і не провів оцінку ризиків?”, — написав один коментатор.

“Це повністю рукотворна катастрофа. Навіть якщо погода несподівана, де були плани на випадок непередбачених обставин?”.

На брифінгу в неділю офіційні особи Баїну вклонилися і вибачилися, заявивши, що вони засмучені трагічною загибеллю бігунів і винні в них.

Уряд провінції Ганьсу створив слідчу групу для подальшого розслідування причин смерті, повідомляє People’s Daily.

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