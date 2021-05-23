Число жертв китайского ультрамарафона возросло до 21 человека

Детали

Забег на 100 км начался с туристического места на излучине Желтой реки, второй по длине в Китае. Маршрут пролегал через глубокие каньоны и холмы на засушливом плато на высоте более 1000 метров.

Гонка началась в субботу утром. Бегуны были в футболках и шортах.

Около полудня в субботу на горный участок гонки обрушился град, ледяной дождь и ураган, которые привели к резкому падению температуры воздуха.

По данным агентства Xinhua, были начаты масштабные спасательные операции, в которые было отправлено более 1200 спасателей, которым помогали тепловизионные дроны, радар-детекторы и оборудование для сноса.

Оползень, начавшийся из-за суровой погоды, также осложнил спасательные работы, заявили официальные лица из Байина, расположенного примерно в 1000 км к западу от столицы Китая Пекина.

Всего в гонке приняли участие 172 человека. До воскресенья 151 участник был признан живым, а последний пропавший бегун был найден мертвым в 9:30 в воскресенье, сообщили государственные СМИ.

В округе Цзинтай в субботу зарегистрировали температуру воздуха в 6 градусов по Цельсию, не считая холодный ветер.

Контекст

Согласно отчету Китайской метеорологической администрации в Пекине, опубликованном поздно вечером в пятницу, в Байине, включая Цзинтай, с вечера пятницы по субботу ожидаелся ветер от умеренного до сильного.

Отдельный отчет на сайте провинциальных метеорологических служб в четверг также предполагал “значительное” снижение температуры в большинстве частей Ганьсу, включая Баин, до воскресенья.

Эти смерти вызвали возмущение общественности в китайских социальных сетях, гнев в основном был направлен на правительство Байина и недовольство отсутствием планирования на случай непредвиденных обстоятельств.

“Почему правительство не прочитало прогноз погоды и не провело оценку рисков?”, — написал один комментатор.

“Это полностью рукотворная катастрофа. Даже если погода неожиданная, где были планы на случай непредвиденных обстоятельств?”.

На брифинге в воскресенье официальные лица Байина поклонились и извинились, заявив, что они расстроены трагической гибелью бегунов и виновны в них.

Правительство провинции Ганьсу создало следственную группу для дальнейшего расследования причин смерти, сообщает People’s Daily.