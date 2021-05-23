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Число жертв китайского ультрамарафона возросло до 21 человека

Киев • УНН

 • 22305 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Двадцать один человек погиб, когда в субботу во время ультрамарафона в провинции Ганьсу на северо-западе Китая обрушилась очень холодная погода, что вызвало возмущение общественности по поводу отсутствия планирования на случай непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Число жертв китайского ультрамарафона возросло до 21 человека

Детали

Забег на 100 км начался с туристического места на излучине Желтой реки, второй по длине в Китае. Маршрут пролегал через глубокие каньоны и холмы на засушливом плато на высоте более 1000 метров.

Гонка началась в субботу утром. Бегуны были в футболках и шортах.

Около полудня в субботу на горный участок гонки обрушился град, ледяной дождь и ураган, которые привели к резкому падению температуры воздуха.

По данным агентства Xinhua, были начаты масштабные спасательные операции, в которые было отправлено более 1200 спасателей, которым помогали тепловизионные дроны, радар-детекторы и оборудование для сноса.

Оползень, начавшийся из-за суровой погоды, также осложнил спасательные работы, заявили официальные лица из Байина, расположенного примерно в 1000 км к западу от столицы Китая Пекина.

Всего в гонке приняли участие 172 человека. До воскресенья 151 участник был признан живым, а последний пропавший бегун был найден мертвым в 9:30 в воскресенье, сообщили государственные СМИ.

В округе Цзинтай в субботу зарегистрировали температуру воздуха в 6 градусов по Цельсию, не считая холодный ветер.

Контекст

Согласно отчету Китайской метеорологической администрации в Пекине, опубликованном поздно вечером в пятницу, в Байине, включая Цзинтай, с вечера пятницы по субботу ожидаелся ветер от умеренного до сильного.

Отдельный отчет на сайте провинциальных метеорологических служб в четверг также предполагал “значительное” снижение температуры в большинстве частей Ганьсу, включая Баин, до воскресенья.

Эти смерти вызвали возмущение общественности в китайских социальных сетях, гнев в основном был направлен на правительство Байина и недовольство отсутствием планирования на случай непредвиденных обстоятельств.

“Почему правительство не прочитало прогноз погоды и не провело оценку рисков?”, — написал один комментатор.

“Это полностью рукотворная катастрофа. Даже если погода неожиданная, где были планы на случай непредвиденных обстоятельств?”.

На брифинге в воскресенье официальные лица Байина поклонились и извинились, заявив, что они расстроены трагической гибелью бегунов и виновны в них.

Правительство провинции Ганьсу создало следственную группу для дальнейшего расследования причин смерти, сообщает People’s Daily.

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